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    • 27.08.2020 17:05
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    Son dakika: 'de korkutan tablo! Ölü sayısı 183 bin 699'a yükseldi

    Son dakika haberine göre, 'de yeni tip nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1229 artarak 183 bin 699'a yükseldi.

    ABD'de kritik 24 saat! Ölü sayısı...

    , Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 838 artışla 6 milyon 3 bin 322'ye ulaştı.

    Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1229 artarak 183 bin 699'a çıktı.

    Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 314 bini, test yapılanlar 78 milyon 639 bini geçti.

    - ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor

    En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 722 bin 4 vakayla Brezilya, 3 milyon 333 bin 732 vakayla Hindistan izliyor.

    ABD genelinde ise 687 bin 500 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken, bunu 621 bin 673 vakayla Teksas ve 608 bin 722 vakayla Florida takip ediyor.

    Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 987 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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