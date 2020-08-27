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    • 27.08.2020 23:59
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    • 27.08.2020 23:59
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    18 ilin sağlık müdürüyle görüştü

    , hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptık. Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık. Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık" dedi.

    Bakan Koca'dan kiritik görüşme

    , 18 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, salgınla ilgili yeni gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün 18 ilin sağlık müdürü ile bir toplantı yaptıklarını duyurdu.

    Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldiklerini belirten Koca, "Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık. Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık." açıklamasını yaptı.

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