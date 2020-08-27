Avrupa'da koronavirüs salgınının etkisini arttırması ile ikinci dalga endişesi giderek artıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 111 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 259 bin 698'e ulaştığı aktarıldı. Fransa'da bugün tespit edilen vaka sayısı Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı oldu.