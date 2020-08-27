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    • Dünya
    • 27.08.2020 11:24
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    • 27.08.2020 11:28
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    virüs salgınının merkezi haline gelen 'den fıkra gibi açıklama: 'ye yaptılar

    tüm dünyada süren virüs (Covid-19) nedeniyle ABD vatandaşlarına ’ye seyahat planlarını gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. ABD'nin salgınından en çok etkilenen ülke olması, yapılan nın ne denli taraflı olduğunu gözler önüne serdi.

    ABD'den fıkra gibi açıklama

    'nın küresel nda 'ye seyahat etmeyi düşünenlerin virüs salgını sebebiyle, seyahat edecek vatandaşlara yeniden değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Bakanlık tarafından yayımlanan uyarıda, "Yurt dışında yaşayan ABD vatandaşları uluslararası seyahatten kaçınmalıdır." ifadesi kullanıldı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    TERÖR TEHDİDİ AZALDI
    Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısında 12 il için "terör tehdidi" gerekçesiyle konulan 3 kodu kaldırıldı. Açıklamada ayrıca ABD vatandaşlarına terör nedeniyle Şırnak, Hakkari illeri ile Suriye sınırı çevresindeki 10 kilometre mesafe içerisinde herhangi bir noktaya gitmemeleri uyarısı yapıldı. Seyahat uyarısında Türkiye'deki terör tehdidinin azaldığı da ifade edildi.

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    Haberler Dünya Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'den fıkra gibi açıklama: Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptılar
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