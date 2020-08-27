ABD Dışişleri Bakanlığı'nın küresel seyahat uyarısında Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünenlerin koronavirüs salgını sebebiyle, seyahat edecek vatandaşlara yeniden değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Bakanlık tarafından yayımlanan uyarıda, "Yurt dışında yaşayan ABD vatandaşları uluslararası seyahatten kaçınmalıdır." ifadesi kullanıldı.

TERÖR TEHDİDİ AZALDI

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısında 12 il için "terör tehdidi" gerekçesiyle konulan 3 kodu kaldırıldı. Açıklamada ayrıca ABD vatandaşlarına terör nedeniyle Şırnak, Hakkari illeri ile Suriye sınırı çevresindeki 10 kilometre mesafe içerisinde herhangi bir noktaya gitmemeleri uyarısı yapıldı. Seyahat uyarısında Türkiye'deki terör tehdidinin azaldığı da ifade edildi.

