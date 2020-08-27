Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 27.08.2020 14:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2020 14:05
    ABONE OL

    Kadınların e karşı daha dirençli olduğu iddia edilmişti! Nedeni ortaya çıktı

    ABD'de yapılan bir araştırmada, kadınların e karşı daha dirençli oldukları tespit edildi. Araştırmaya göre kadınlar, virüsleri tanıyabilen ve onları ortadan kaldırabilen bir tür beyaz kan hücresi T lenfositlerini içeren daha güçlü bağışıklık sistemine sahip.

    Kadınlar koronaya karşı neden daha dirençli?

    ABD'de yürütülen bir çalışmada, kadınların, virüsleri tanıyabilen ve onları ortadan kaldırabilen bir tür beyaz kan hücresi olan "T lenfositleri" içeren daha güçlü bağışıklık sistemine sahip bulunduğu gözlendi.

    ABD'de Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Akiko Iwasaki öncülüğünde yürütülen çalışmanın ayrıntıları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.

    Bilim insanları, yeni tip ten (Kovid-19) kaynaklanan ölüm vakalarının yaklaşık yüzde 60'ını erkeklerin oluşturduğunu tespit etti.

    Kadın ve erkeklerin bağışıklık sistemindeki farklılıkları araştıran uzmanlar, kadınların, virüsleri tanıyabilen ve onları ortadan kaldırabilen bir tür beyaz kan hücresi "T lenfositleri"ne sahip olduğunu ve bunların bağışıklığı kuvvetli kılabilecek bir tepki oluşturduğunu ortaya koydu.

    Uzmanlar, bu durumda kadın ve erkeklerin farklı tedavilere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

    Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Akiko Iwasaki, "Erkekler ve kadınlar gerçekten Kovid-19'a karşı farklı bağışıklık tepkileri geliştiriyor. Erkekler için T lenfosit tepkilerini aşılarla güçlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Kadınların koronavirüse karşı daha dirençli olduğu iddia edilmişti! Nedeni ortaya çıktı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri