Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 27.08.2020 20:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2020 20:04
    ABONE OL

    'da son 24 saatin rakamları dikkat çekti!

    Son dakika haberi... , yeni tip (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1411 vaka görüldü. Ülkede iyileşen sayısı ise 225 artışla 206 bin 554 oldu.

    İtalya'da son rakamlar dikkat çekti!

    , yeni tip (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1411 vaka görüldü.

    6 MAYIS'TAN BU YANA GÖRÜLEN EN YÜKSEK VAKA SAYISI
    Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, yeni vakalardaki artış trendi bugün de sürdü. Son 24 saatte açıklanan rakam, ülkede 6 Mayıs'tan (1444) bu yana görülen en yüksek vaka sayısı oldu.

    Ülkede Kovid-19 bulaşan toplam kişi sayısı 263 bin 949'a ulaşırken son 24 saatte ölü sayısı 5 artarak, 35 bin 463'e çıktı.

    İtalya'da halihazırda aktif Kovid-19 hasta sayısı da 21 bin 932 olarak verildi.

    İyileşen sayısı ise 225 artışla 206 bin 554 oldu.

    Bu arada, ülkede Kovid-19 vakaları yükselişteyken, okulların açılmasına ilişkin tartışmalar da sürüyor.

    Merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında okullarda, servislerde ve yemekhanelerde uyulması gereken önlemler konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

    Bilim Kurulu Üyesi Agostino Miozzo da parlamento eğitim komisyonunda, herkesin okulların açılmasına ilişkin risklerin farkında ve bununla beraber okulların açılması konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

    Ülkenin güneyindeki Campania Bölgesi'ndeki bazı belediye başkanları okulların açılışının 24 Eylül'e ertelenmesini istedi.

    İtalya'da okullarda 1 Eylül'den itibaren telafi derslerinin yapılacağı, 14 Eylül'de ise bütün okulların açılacağı duyurulmuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya İtalya'da son 24 saatin koronavirüs rakamları dikkat çekti!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri