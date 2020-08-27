Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Eğirdir Gölü'nün Yalvaç ilçesi sınırlarında bulunan Taşevi Plajı'nda giden yaşları 16 ile 20 arasında değişen 5 genç, yüzmek için suya girdi. Gençler iddiaya göre dubaları birbirine bağlayıp birleştirerek suya atlayabilmek için üzerine çıktı. Bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle kıyıdan uzaklaşan ve iyi yüzme bilmeyen gençler duba ayrılınca düşmemek için bir süre çaba sarf etti.