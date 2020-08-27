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    • 27.08.2020 18:32
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    'ta yeni tip salgını nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti

    'ta yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 72 artarak 6 bin 740'a yükseldi. Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada vaka sayısının 219 bin 435'e çıktığı belirtildi.

    Irak'ta Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 72 ölüm

    'ta yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72 artarak 6 bin 740'a yükseldi.

    Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 bin 651 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 219 bin 435'e çıktığı belirtildi.

    Açıklamada, salgında 72 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybının da 6 bin 740 olduğu aktarıldı.

    Bakanlık, hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının ise 3 bin 794 artarak 161 bin 9'a ulaştığını açıkladı.

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