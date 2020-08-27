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    • Dünya
    • 27.08.2020 21:07
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    • 27.08.2020 21:08
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    , ve 'yı "güvenli ülkeler" listesinden çıkardı

    , son günlerde yeni tip (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen , ve Jamaika'yı "güvenli ülkeler" listesinden çıkarırken, 'yı listeye dahil etti. İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesinde yer aldığı için 'den gelenlerin karantina zorunluluğu bulunmuyor.

    İngiltere, İsviçre ve Çekya'yı kara listeye aldı

    İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

    "Veriler, enfeksiyon oranını düşük tutmak için İsviçre, Çekya ve Jamaika'yı koronavirüs seyahat koridoru listemizden çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. İngiltere'ye bu ülkelerden cumartesi günü saat 04.00'ten sonra gelmeniz durumunda 14 gün boyunca kendinizi izole etmeniz gerekecek."

    Verilerin, Küba'nın "güvenli ülkeler" listesine eklenmesine izin verdiğini de vurgulayan Shapps, halkı, listedeki ani değişiklikler konusunda uyardı.

    İngiliz hükümeti, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın görüldüğü ülkelerin listeden çıkarılacağını açıklamıştı.

    İngiltere, daha önce de İspanya, Fransa, Avusturya ve Hırvatistan'ı listeden çıkararak bu ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

    İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesinde yer aldığı için Türkiye'den gelenlerin karantina zorunluluğu bulunmuyor.
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    Haberler Dünya İngiltere, İsviçre ve Çekya'yı "güvenli ülkeler" listesinden çıkardı
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