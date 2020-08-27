Coronavirüs salgını dünya üzerinde yalnızca 10 ülkeye uğramadı!

salgını dünyaya yayıldı. 823 bin 560 kişiyi hayattan kopardı. 24 milyon kişiyi enfekte eden virüs, dünya üzerinde yalnızca 10 ülkeye uğramadı! Pasifik Okyanusu'na yakın ulaşımı zor ülkelerde tek bir vakaya bile rastlanmadı.Palau, Micronezya, Marshall Adaları Nauru, Kiribati, Solomon Adaları, Tuvalu, Samoa, Vanuatu ve Tonga'ydı... 300 bin nüfuslu Vanuatu'nun kamu sağlığı sorumlusu Dr. Len Tarivonda vatandaşların sınırların açılmasına karşı olduğunu açıkladı.