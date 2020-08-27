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    • 27.08.2020 12:33
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    • 27.08.2020 12:33
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    'den gerilimi artıracak hamle! Güney Çin Denizi'nde füze denemesi

    yönetimi, Güney Denizi'nde devam eden inşaat çalışmaları ve askeri eylemlere karıştıkları gerekçesiyle Çinli 24 şirketi ve bazı Çin vatandaşlarını yaptırım listesine almıştı. ABD'nin kararının üzerinden henüz çok geçmemişken Çin'den flaş bir açıklama geldi. 'un Çin sundan adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, DF-26B ve DF-21D füzeleri Hainan ve Paracel adaları arasında hedeflenen bir bölgeye fırlatıldı. İşte detaylar...

    Güney Çin Denizi'nde füze denemesi

    'in, Güney Çin Denizi'nde "taşıyıcı katil" dahil iki füze denemesi yaptığı iddia edildi.

    'un Çin sundan adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, DF-26B ve DF-21D füzeleri Hainan ve Paracel adaları arasında hedeflenen bir bölgeye fırlatıldı.

    Askeri analistler "taşıyıcı katil" olarak anılan DF-21D'nin, güçlerine saldırmak için geliştirilmiş olabileceğini ileri sürüyordu.

    Denemelerin, Pekin yönetiminin, ABD'ye ait U2 casus uçağının, Çin'in kuzey kıyısındaki tatbikat sırasında "uçuşa yasak bölgeye" girdiğini bildirmesinin hemen ardından yapılması dikkati çekti.

    Çin Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

    "GÜNEY ÇİN DENİZİ" SORUNU
    Çin, 1947'de yayımladığı "Dokuz Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Yer altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve 'nın da bulunduğu kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

    Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

    Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.

    ABD'DEN 24 ÇİNLİ ŞİRKETE YAPTIRIM KARARI!
    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD özgür ve açık bir Güney Çin Denizi'ni desteklemektedir. Büyüklüğü ne olursa olsun tüm milletlerin egemenlik haklarına saygı duyuyoruz, ayrıca uluslararası hukuka uygun şekilde denizlerde barışı ve özgürlüğü korumak istiyoruz." ifadesini kullandı.

    Çin'in Güney Çin Denizi'nde "kanunsuz denizcilik iddialarına" karşı sert adımlar atacaklarını geçen ay açıkladıklarını vurgulayan Pompeo, "Bugün , Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı alanlardaki iddialar, inşaat çalışmaları ya da askeri faaliyetlerde yer alan veya bunlardan sorumlu olan bazı Çin vatandaşlarına vize yasağı uygulayacaktır." ifadesini kullandı.

    Söz konusu kişilerin isimleri verilmezken, yaptırım listesine alınacak kişilerin ailelerinin de ABD'ye giriş yasağına tabi oldukları vurgulandı.

    Ayrıca açıklamada, "Çin ordusunun, Güney Çin Denizi'nde uluslararası alanda kınanmış yapay adalarda inşa ve askeri faaliyetlerinde rolü olan" 24 şirketin de yaptırım listesine alındığı vurgulandı.

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    Haberler Dünya Çin'den gerilimi artıracak hamle! Güney Çin Denizi'nde füze denemesi
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