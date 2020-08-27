Kongrede, yaklaşan başkanlık seçimlerine dair gazetecilere açıklamalarda bulunan Pelosi, Trump'ın "her fırsatta gerçekleri çarpıttığı" ve bu durumda tartışma programı düzenlenmesinin gereksiz olduğuna inandığını belirtti.

Nancy Pelosi, şunları söyledi:

"ABD Başkanı'nın hakikat, kanıt ve gerçeklere dayalı hareket eden biri olduğunu düşünmüyorum. ABD Başkanlığı konusunda kendisiyle tartışarak davranışlarını meşrulaştırmazdım. Muhtemelen Başkanlık onuruna yakışmayan davranışlarda bulunacak. Bunu her gün yapıyor. Ayrıca tartışma konularını da küçümseyecektir."

Biden ve Trump'ın tek başına sahneye çıkarak uygulamayı planladıkları politikalara yönelik kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermesinin daha mantıklı olacağını belirten Pelosi, "Bu süreç, hilekarlık tatbikatı yerine Amerikan halkıyla sohbet şeklinde gerçekleşmeli." dedi.

TRUMP BAŞKAN ADAYLIĞINI RESMEN KABUL EDECEK

Joe Biden, geçen hafta sanal ortamda düzenlenen Demokrat Parti Kongresi'nin ikinci günü olan 18 Ağustos'ta resmi olarak partinin başkan adayı gösterilmişti.

Cumhuriyetçi Parti'nin pazartesi günü başlayan kurultayının son günü olan bugün Donald Trump, başkan adaylığını resmen kabul edecek.