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    • Dünya
    • 26.08.2020 10:14
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    • 26.08.2020 10:17
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    Muhammed bin 'a yapacağı gizli ziyareti ortaya çıkınca 'korkudan' iptal etti

    Son dakika haberine göre i Muhammed bin Selman'ın gelecek hafta Washington'ı ziyaret ederek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmeyi planladığı ancak gizli toplantının sızmasından sonra bu planı iptal ettiği öne sürüldü. cinayetinin ardından bugüne kadar gerçekleştirmeyen Selman'ın, söz konusu ziyarette aleyhinde kampanya yapılmasından da endişe ettiği belirtildi. Suudi Arabistan'da kendisine muhalif olan her ismi öldürme ve sindirme politikaları ayyuka çıkan Muhammed bin Selman, en son ABD ziyaretini 2018'in Mart ayında gerçekleştirmişti.

    Selman, Washington ziyaretini korkudan iptal etti

    Suudi Arabistan ve Ortadoğu'da izlediği kaos siyaseti ile uzun süredir gündeme gelen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Washington ziyaretini korkudan iptal ettiği iddia edildi.

    Middle East Eye'de bir yazı kaleme alan David Hearst, Prens Selman'ın 31 Ağustos Pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmeyi planladığını ancak bu gizli görüşmenin sızdığını belirtti. Prens Selman'ın aleyhinde kampanyadan da endişe ederek bu ziyareti iptal ettiği ortaya çıktı.



    KAŞIKÇI CİNAYETİ "KARİZMASINI" YERLE BİR ETTİ
    Suudi Arabistan'da reformcu kimliğini öne çıkararak uzun süre ABD başta olmak üzere Batı'nın desteğini arkasına alan Prens Selman, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası bütün "karizması" çizilmişti.



    2 YILDIR ABD'YE GİDEMİYOR
    Suudi Arabistan'da kendisine muhalif olan her ismi öldürme ve sindirme politikaları ayyuka çıkan Muhammed bin Selman, en son ABD ziyaretini 2018'in Mart ayında gerçekleştirmişti.



    KARDEŞİNİ DAHİ ÜLKEYE GETİRDİ
    Kaşıkçı cinayeti sonrası Washington büyükelçisi konumundaki kardeşi Halid bin Selman'ı ülkeye getirterek, savunma bakan yardımcısı yapması dikkatlerden kaçmamıştı.
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