Suudi Arabistan ve Ortadoğu'da izlediği kaos siyaseti ile uzun süredir gündeme gelen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Washington ziyaretini korkudan iptal ettiği iddia edildi.

Middle East Eye'de bir yazı kaleme alan David Hearst, Prens Selman'ın 31 Ağustos Pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmeyi planladığını ancak bu gizli görüşmenin sızdığını belirtti. Prens Selman'ın aleyhinde kampanyadan da endişe ederek bu ziyareti iptal ettiği ortaya çıktı.