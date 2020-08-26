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    • 27.08.2020 06:09
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    Son dakika: Trump, Miçotakis ile görüştü: "'de diyalog" çağrısı

    Son dakika haberine göre, Başkanı , Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'de, ve Yunanistan arasında diyalog çağrısı yaptı.

    Trump'tan kritik Doğu Akdeniz görüşmesi

    Başkanı , Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'de, ve Yunanistan arasında diyalog çağrısı yaptı.

    Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Trump'ın bugün Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

    Görüşmede Trump'ın müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan tansiyondan dolayı endişeli olduğunu bildirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkların tek çözüm yolu olan diyaloğa bağlı kalması gerektiğini bir kez daha vurguladı." ifadesini kullanıldı.

    Trump ve Miçotakis'in görüşmede, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı vurgulandı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Trump, Miçotakis ile görüştü: "Doğu Akdeniz'de diyalog" çağrısı
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