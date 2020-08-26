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    • Dünya
    • 27.08.2020 06:23
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    • 27.08.2020 06:23
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    Son dakika: Japon bilim adamlarından Kovid-19 tedavisiyle ilgili flaş iddia: Virüsü etkisiz hale getiriyor

    Son dakika haberine göre, ’da bilim insanları, düşük seviyede ozon konsantrasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) partiküllerini etkisiz hale getirdiğini, bu tedavinin hastanelerin dezenfeksiyonunda kullanılabileceğini savundu.

    Kovid-19 tedavisiyle ilgili flaş iddia

    Ulusal medyadaki haberlere göre, katıldıkları online konferansta Fujita Sağlık Üniversitesi araştırmacıları, ozon gazının insan sağlığı için zararsız kabul edilen milyonda 0,1 ya da 0,05 seviyesindeki kulanımının virüsü yok edebileceğini kanıtladıklarını ileri sürdü.

    Buna göre, araştırmacılar Kovid-19 numunesinin yer aldığı sızdırmaz bir odada ozon jeneratörü kullanılarak gerçekleştirdikleri deneyde, 10 saat boyunca düşük düzey ozon konsantrasyonu uygulayarak virüsün nüfuzunu yüzde 90 düzeyde düşürdü.

    Araştırmacılardan Murata Takayuki, hastanelerin koronavirüsten temizlenmesenide düşük konsantrasyonlu ozon tedavisinin potansiyel bir yöntem sağlayacağını belirtti.

    YÜKSEK NEMLİ ŞARTLARDA ETKİLİ OLDUĞUNU TESPİT ETTİK
    Takayuki, "Sürekli ve düşük seviyede ozon konsantrasyon tedavisiyle, virüs bulaşımı insanların bulunduğu lokasyonlarda bile düşürülebilir. Özellikle yüksek nemli şartlarda etkili olduğunu tespit ettik." dedi.

    Bu kapsamda, üniversitenin Aiçi eyaletindeki hastanesinde hasta odalarına ve bekleme noktalarına enfeksiyon seviyesini düşürmesi için ozon jeneratörleri kuruldu.

    Birçok hastalık mikrobunu etkisizleştirebilen ozonun milyonda 1 ila milyonda seviyesindeki konsantrasyonunun, Kovid-19'a karşı etkili olmasına rağmen insan sağlığına potansiyel zararı daha önce ortaya çıkmıştı.


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