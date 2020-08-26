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    • 26.08.2020 20:37
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    'de üretimini vurdu

    'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri devam ederken, şimdi de kasırga endişesi baş gösterdi. , ABD koridorunu riske attı. Hali hazırda 3. kategoride olan kasırganın ABD'yi vurması beklenirken, 'ndeki bölgede üretimin yüzde 84'ü askıya alındı.

    Laura Kasırgası ABD'de petrol üretimini vurdu

    ABD'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri devam ederken, şimdi de kasırga endişesi baş gösterdi.

    Laura Kasırgası, ABD petrol koridorunu riske attı. Hali hazırda 3. kategoride olan kasırganın ABD'yi vurması beklenirken, Meksika Körfezi'ndeki bölgede üretimin yüzde 84'ü askıya alındı.

    Kasırganın Teksas eyaletinin başlıca petrol arıtma merkezlerini tehdit ettiği, Lake Charles, Louisiana ve Beaumont-Port Arthur bölgelerinde yüzlerce rafineride üretime ara verildiği bildirildi.

    Federal Güvenlik ve Çevresel Yaptırım Bürosu'nun (BSEE) verilerine göre Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yüzde 84'ü askıya alındı.

    Bu hafta günlük 1.56 milyon varil miktarında petrolün üretilemediği ifade edildi. Enerji üretimi yapan şirketlerin 299 üretim platformunu tahliye ettiği aktarıldı.

    Ayrıca doğal gaz üretiminin de yaklaşık yüzde 61'inin durdurulduğu belirtildi.
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