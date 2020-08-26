Laura Kasırgası ABD'de petrol üretimini vurdu

Bu hafta günlük 1.56 milyon varil miktarında petrolün üretilemediği ifade edildi. Enerji üretimi yapan şirketlerin 299 üretim platformunu tahliye ettiği aktarıldı.

Ayrıca doğal gaz üretiminin de yaklaşık yüzde 61'inin durdurulduğu belirtildi.