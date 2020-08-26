Çalışmanın 13 binden fazla kişiyi kapsadığı, katılımcıların yüzde 18'inin ise salgından en çok etkilenen siyahi, Latin ve Kızılderili gruplardan oluştuğu aktarıldı.

1 MİLYAR DOLAR DESTEK ALMIŞTI

Piyasada daha önce ürettiği bir ilaç bulunmayan Moderna, ABD'de bir an önce Kovid-19'a karşı aşı bulunması için başlatılan Warp Speed Operasyonu kapsamında ABD hükümetinden yaklaşık 1 milyar dolar destek almış ve 1,5 milyar dolarlık tedarik anlaşması imzalamıştı.