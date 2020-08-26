KENDİ VATANDAŞINI ÖLÜME TERK ETTİ

İnsan olarak vatandaşına da değer vermeyen ve bu süreçte ölüme terk eden Fransa, pandemiden altı ay sonra vatandaşlarına maske dağıtmaya başladı.

MASKE DAĞITILMASA DAHA MI İYİ?

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın imzasını taşıyan bir mektupla vatandaşlara ulaştırılan altı adet maskeyle yüksek verim bekleniyor. Maskelerin her birinin 20 kere yıkanıp en az 60 gün kullanılabileceği belirtiliyor.