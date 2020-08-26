



Filistin'in eski Ankara Büyükelçisi Ribhi Hallum, yaptığı açıklamada, "İsrail'in Ürdün Nehri üzerindeki sınırlarını tanımak, Filistin'den vazgeçmek ve denizden nehre kadar uzanan Filistin topraklarının İsrail'e ait olduğunu tanımaktır." dedi.

Hallum, İsrail ile normalleşme anlaşmasının, BAE'nin kurucularının mirasına yönelik tarihi bir ihanet olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"BAE'de 1978'de Büyükelçilik yaptığım sırada İsrail ve işgalden bahsedildiğinde (BAE'nin kurucusu ve ilk devlet başkanı) Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın 'Hayber'in çocukları yıkılsınlar' dediğini duyardım ve bunu her işgalden bahsettiğinde tekrarlardı."

Filistinli Büyükelçi, normalleşme anlaşmasını, bir kişinin sahibi olmadığı bir şeyi hak etmeyene vermesi şeklinde değerlendirerek, Veliaht Prens Bin Zayid'in, Filistin konusunda tasarruf hakkı bulunmadığını vurguladı.