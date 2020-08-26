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    • 27.08.2020 00:09
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    ABD'den flaş kararı: 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı

    ABD , yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı 'ye seyahat uyarısını 3'üncü seviyede tutarken, daha önce terör olayları nedeniyle 12 il için yayımladığı "seyahatinizi gözden geçirin" uyarısını kaldırdı.

    ABD'den flaş Türkiye kararı

    ABD , bugün kendi vatandaşlarına yaptığı "küresel seyahat uyarısı" listesinde 'nin durumunu güncelledi.

    Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunan bakanlık, Türkiye'nin bazı bölgelerinde Kovid-19 riskinin arttığını ve mecburi bir seyahat durumunda bakanlık tarafından yayımlanan tavsiyelerin dikkate alınmasını istedi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile yapılan istişarenin ardından mart ayında ilan ettiği ve vatandaşlarına uluslararası seyahat yapmamaları tavsiyesinde bulunurken birçok ülkeyi "küresel seyahat uyarısı" listesinde 3'üncü seviyeye çekmişti.

    TERÖR OLAYLARI NEDENİYLE LİSTEYE EKLENEN 12 İL LİSTEDEN ÇIKARILDI
    Ayrıca açıklamada, olası terör olayları nedeniyle ve illeri ile Suriye'ye 10 kilometre uzaklıktaki bölgeler için 4'üncü seviye olan "gitmeyin" uyarısı yapıldı.

    Diğer yandan 6 Ağustos'taki açıklamada yer alan , , , , , , , , , , ve illeri için yapılan uyarının son güncellemede kaldırılması dikkati çekti.

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