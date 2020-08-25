Polonya, koronavirüs salgınının aktif olduğu İspanya, Belçika, Malta, Romanya, Arnavutluk dahil bazı ülkelerden yapılacak uçuşlara yasak getirdi. Bir süredir Polonya'ya uluslararası uçuşların yasak olduğu 44 ülkelik listedeki yasaklı ülke sayısı, Çarşamba gününden itibaren 63'e yükseliyor. Listeye yeni eklenen ülkeler arasında Belçika, İspanya, Arnavutluk, Malta, Monako, Venezuela, Romanya, San Marino, Libya, Filipinler, Hindistan, Paraguay, Gambia, Belize, Namibya, Porto Riko bulunuyor.



Resmi gazetede yayınlanan söz konusu kararnameyle Çin, Rusya, Singapur, Sırbistan, Gabon ise uluslararası uçuşların yasak olduğu ülkeler listesinden çıkarıldı. 63 ülkelik yeni listenin 8 Eylül tarihine kadar geçerli olacağı belirtilirken, Polonya Sağlık Bakanı Yardımcısı Waldemar Kraska ise listeye yeni eklenen ülkelerde bulunan vatandaşların önümüzdeki günlerde Polonya'ya dönüşleri sonrası 14 günlük karantina uygulamasına tutulacağını bildirdi.