Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 25.08.2020 22:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2020 22:52
    ABONE OL

    haddini aştı cevap gecikmedi! Skandal sözlere tepki yağdı

    Her fırsatta Türkleri ve Müslümanlığı hedef alan Ermeni Kim Kardashian ile ilişkisi olan de yeni bir skandalla tepkilerin hedefi oldu. Kendi ayakkabı markasını kuran ve ayakkabılarının isimlerini İsrafil ve Azrail olarak belirleyen West’e İslam dünyasından tepki yağdı.

    Kanye West haddini aştı cevap gecikmedi!

    Kanye West, yeni bir skandalla gündeme geldi. Kim Kardashian ile evliliğindeki kriz ve ABD Başkan adaylığıyla gündemde olan Kanye West, markasının çıkaracağı yeni spor ayakkabıların isimleri için İsrafil ve Azrail isimlerini seçince Müslümanların tepkisi çıktı.

    ABD'li şarkıcı Kanye West'in sahip olduğu giyim ve ayakkabi markası Yeezy'nin çıkaracağı yeni spor ayakkabılar, isimleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

    Gelecek ay satışa çıkacak olan 180 sterlinlik (1740 lira) ayakkabıların isimlerinin İslamiyet'te dört büyük meleklerden olan İsrafil ve Azrail olacağı açıklandı.

    "DERHAL DEĞİŞTİRİN"
    Pek çok Müslüman sosyal medyada West'i ve markayı hedef alarak bu durumun inançlarına hakaret olduğunu belirterek isimlerin değiştirilmesini talep etti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Kanye West haddini aştı cevap gecikmedi! Skandal sözlere tepki yağdı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri