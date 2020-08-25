Gelecek ay satışa çıkacak olan 180 sterlinlik (1740 lira) ayakkabıların isimlerinin İslamiyet'te dört büyük meleklerden olan İsrafil ve Azrail olacağı açıklandı.

"DERHAL DEĞİŞTİRİN"

Pek çok Müslüman sosyal medyada West'i ve markayı hedef alarak bu durumun inançlarına hakaret olduğunu belirterek isimlerin değiştirilmesini talep etti.