Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda Türkiye ile gerilimin dinmesine yardımcı olmak için diyaloga hazır olduğunu, ancak ülkesinin egemenlik haklarını da savunacağını açıkladı.

Dendias Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Atina'da görüştükten sonra yaptığı açıklamada komşuları ve müttefiklerinin gerginliği azaltma çağrılarına rağmen Türkiye'nin "provokasyonlar" ve "uluslararası hukuk ihlallerini" sürdürdüğünü söyledi.





Dendias, sorunun yalnızca iki NATO müttefiki değil, bir bütün olarak Avrupa Birliği'ni (AB) ilgilendirdiğini söyledi.

ALMANYA TARAFINI BELLİ ETTİ

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile mevcut anlaşmazlığında Avrupa Birliği ile Yunanistan'ın yanında olduklarını söyledi.

