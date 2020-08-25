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    • 25.08.2020 15:24
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    konusunda tarafını seçti! Yunanistan'ın provokasyonuna ortak oldular

    Son dakika heri... 'nin 'de attığı stratejik adımlardan rahatsız olan Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması geldi. , küstah açıklamalarda bulundu. ise Dendias'ın provokatif sözlerine destek oldu.

    Almanya tarafını belli etti! Yunanistan'ın provokasyonuna ortak oldular

    , ülkesinin 'deki kaynakları konusunda ile gerilimin dinmesine yardımcı olmak için diyaloga hazır olduğunu, ancak ülkesinin egemenlik haklarını da savunacağını açıkladı.

    Dendias Alman mevkidaşı ile Atina'da görüştükten sonra yaptığı açıklamada komşuları ve müttefiklerinin gerginliği azaltma çağrılarına rağmen Türkiye'nin "provokasyonlar" ve "uluslararası hukuk ihlallerini" sürdürdüğünü söyledi.

    Dendias, sorunun yalnızca iki müttefiki değil, bir bütün olarak Avrupa Birliği'ni () ilgilendirdiğini söyledi.

    ALMANYA TARAFINI BELLİ ETTİ
    Dışişleri Bakanı Maas ise, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile mevcut anlaşmazlığında Avrupa Birliği ile Yunanistan'ın yanında olduklarını söyledi.

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