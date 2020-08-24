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    • 24.08.2020 16:48
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    Son dakika: 'dan casusluk yaptığı iddiasıyla bir Rus diplomata sınır dışı kararı

    'İstenmeyen adam' ilan edilen bir Rus diplomatın 1 'e kadar ülkeyi terk etmesini isteyen Viyana yönetimi, söz konusu ismi casuslukla suçluyor.

    Avusturya'dan Rus diplomata sınır dışı kararı

    'nın, bir Rus diplomatı "sınır dışı etme" kararı aldığı bildirildi.

    Ülke medyasındaki habere göre, Avusturya, "ekonomi alanında casusluk yaptığı" gerekçesiyle bir Rus diplomatın 1 'e kadar ülkeyi terk etmesini istedi.

    doğrulanan haberde, Rus diplomatın bir Avusturya vatandaşının desteğiyle yıllarca bir yüksek teknoloji şirketinde casusluk faaliyetinde bulunduğu öne sürüldü.

    'nın Viyana Büyükelçiliğinin, bu kararı, "temelsiz ve iki ülke ilişkilerine zarar vereceği" şeklinde değerlendirdiği yönünde açıklama yaptığı, 'dan da benzer bir tepkinin gelmesinin uzun sürmeyeceğinin aktarıldığı kaydedildi.

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