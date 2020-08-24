AFET BÖLGESİ İLANI YAYINLANDI

Marco Kasırgası, Küba ile Meksika'nın Yucatan Yarımadası arasında kuzeye doğru ilerliyor. Laura Fırtınasının kuzeybatıya, ABD'nın 4. büyük kenti olan Houston'a yönelmesi bekleniyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, birkaç gün içinde ABD'ye doğru ilerleyen kasırganın uzun süren tehlikeli hava koşullarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD Sahil Güvenlik ekipleri de New Orleans Limanı için bir uyarı yayınladı ve bazı bölgelerin boşaltılması için plan yapılması çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise yardım çabalarını koordine etmek için Louisiana için federal yardım emrini içeren "afet bölgesi ilanı" yayınladı.