KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Doğu Akdeniz'de yaşananları ve Yunanistan'ın saldırgan tutumunu A Haber canlı yayınına katılarak değerlendirdi.

Özersay, "Yunanistan'ın NAVTEX kararı gerçeklerle bağdaşmıyor" dedi. Yunan tarafını sert bir dille eleştiren Özersay, ülkeyi iyi niyetli davranmamakla suçladı.

AB'ye çağrıda bulunan KKTC Dışişleri Bakanı, "AB, Bölgede istikrar istiyorsa adaletli davranmalı" mesajını verdi.



Yunanistan ve Güney Rum yönetiminin kışkırtmasıyla hareket eden Fransa'yı da topa tutan Özersoy, "Fransa'nın davranışları BM hukuku ile uyuşmuyor" açıklamasını yaptı.



Yunanistan'ın adaları ana karalar ile bir tuttuğunu ifade eden Özersay, "Attıkları adımlar uluslararası hukuka da aykırı" dedi.



Bu bağlamda Özersay, bu yaşananlar çerçevesinde, "Türkiye ve KKTC bölgede oldu bittiye izin vermeyecek" ifadelerini kullandı..