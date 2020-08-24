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    • 25.08.2020 01:19
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    ve : " ve KKTC bölgede oldu bittiye izin vermeyecek"

    ve , de yaşananları ve 'ın saldırgan tutumunu A Her canlı yayınına katılarak değerlendirdi. Özersay, " ve KKTC bölgede oldu bittiye izin vermeyecek" dedi.

    ve Dışişleri Bakanı Özersay, 'de yaşananları ve 'ın saldırgan tutumunu A Her canlı yayınına katılarak değerlendirdi.

    Özersay, "Yunanistan'ın NAVTEX kararı gerçeklerle bağdaşmıyor" dedi. Yunan tarafını sert bir dille eleştiren Özersay, ülkeyi iyi niyetli davranmamakla suçladı.

    AB'ye çağrıda bulunan KKTC Dışişleri Bakanı, "AB, Bölgede istikrar istiyorsa adaletli davranmalı" mesajını verdi.

    Yunanistan ve Güney Rum yönetiminin kışkırtmasıyla hareket eden 'yı da topa tutan Özersoy, "Fransa'nın davranışları hukuku ile uyuşmuyor" açıklamasını yaptı.

    Yunanistan'ın adaları ana karalar ile bir tuttuğunu ifade eden Özersay, "Attıkları adımlar uluslararası hukuka da aykırı" dedi.

    Bu bağlamda Özersay, bu yaşananlar çerçevesinde, " ve KKTC bölgede oldu bittiye izin vermeyecek" ifadelerini kullandı..

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    Haberler Dünya KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: "Türkiye ve KKTC bölgede oldu bittiye izin vermeyecek"
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