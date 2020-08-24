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    • Dünya
    • 24.08.2020 17:42
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    • 24.08.2020 17:42
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    ’ta mutasyona uğrayan aynı kişiye ikinci kez bulaştı

    'da 33 yaşındaki bir kişi, iyileştikten 4 ay sonra virüsün mutasyona uğramış bir türü nedeniyle tekrar e yakalandı. Kimliği açıklanmayan kişinin ilk virüs testinde hafif semptomlar gösterdiği, ikinci testinde ise semptom göstermediği ifade edildi. Öte yandan, söz konusu kişinin ’dan döndüğü bilgisi paylaşıldı.

    Koronavirüs mutasyona uğradı! Yeniden bulaştı

    'da 33 yaşındaki bir kişi, iyileştikten 4 ay sonra virüsün mutasyona uğramış bir türü nedeniyle tekrar e yakalandı. Kimliği açıklanmayan kişinin ilk virüs testinde hafif semptomlar gösterdiği, ikinci testinde ise semptom göstermediği ifade edildi.

    Öte yandan, söz konusu kişinin 'dan döndüğü bilgisi paylaşıldı.

    "VİRÜS İYİLEŞTİKTEN SONRA TEKRAR BULAŞABİLİR"
    Uzmanlar, bağışıklığın kısa ömürlü olmasının ve Kovid-19'a karşı antikorların hızla azalmasının tekrar enfekte olmayı tetikleyebileceğinin altını çizdi. Hong Kong'daki kişinin semptom göstermeme nedeninin ise kazandığı bağışıklık olabileceği ifade edildi. Tekrar eden enfeksiyonlar, virüsü kontrol altına almaya yönelik küresel çabaları engelleyebileceği belirtilirken; akademisyenler, bu kişinin raporunun tekrar enfeksiyonların yaygın olarak gerçekleşeceğine dair kanıt sunmadığını açıkladı.

    İSPANYA'DA İNGİLTERE'YE ORADAN HONG KONG'A GEÇTİ
    Enfeksiyon tekrarının görüldüğü kişinin 26 Mart'ta semptomları göstererek hastaneye kaldırıldığı ve 14 Nisan'da iki test sonucunun negatif çıkmasının ardından taburcu edildiği ifade edildi. Daha sonra bu kişi, 15 Ağustos'ta İspanya'dan Hong Kong'a 'den aktarmayla geldiği ve test sonucunun tekrar pozitif çıktığı öğrenildi.

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