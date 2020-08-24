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    • 25.08.2020 05:35
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    'da COVID-19 vaka sayısı 611 bin 450'ye yükseldi

    Güney 'nde son 24 saatte 1677 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilirken, vaka sayısı 611 bin 450'ye yükseldi. COVID-19 vakalarından 516 bin 494'ü ise iyileşti.

    Güney Afrika'da vaka sayısı artıyor

    Güney Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle 100 kişi daha hayatını kaybetti.

    Ölenlerin sayısının 13 bin 159'a çıktığı ülkede COVID-19 vaka sayısı 611 bin 450'ye ulaştı.

    Bugüne kadar 3 milyon 564 bin 65 test yapıldı. COVID-19 vakalarından 516 bin 494'ü ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

    Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya Güney Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 611 bin 450'ye yükseldi
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