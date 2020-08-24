TÜM KADINLARIN SÜTÜNDE KOVİD-19'U DURDURACAK GÜÇTE ANTİKOR BULUNDU

Araştırmacılar, çalışma kapsamında Kovid-19'dan daha önce iyileşmiş 30 kadının sütünü inceledi. NTV'de yer alan haber egöre, laboratuvar deneylerinde tüm kadınların anne sütünde koronavirüsün yayılmasını durduracak kadar güçlü ve yeterli miktarda antikor bulundu.

Anne sütündeki antikorlar pastörizasyonla yok edilemiyor (Sütteki patojenleri başkaları tarafından içilmeden önce öldürmek için yapılan ısıtma işlemi). Bu durum ise anne sütünün ısıtılıp daha sonra dondurularak saklansa dahi içindeki antikorları yitirmeden başkalarına ulaşabileceği anlamına geliyor.