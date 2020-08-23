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    • Dünya
    • 23.08.2020 13:51
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    • 23.08.2020 13:51
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    Trump ailesinde yeni skandal! medyası o ses kayıtlarını yayınladı: Lanet olası tweetleri ve yalanları

    Başkanı 'ın kız kardeşi 'nin ses kayıtları ortaya çıktı. Trump'ın başkanlığı hakkında konuşan Barry'nin "Zalim ağabeyimin lanet olası tweetleri ve yalanları” ifadelerini kullandığı belirtildi.

    Trump ailesinde yeni skandal! Ses kayıtları yayınlandı...

    medyasından , ABD Başkanı 'ın kız kardeşi 'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını yayınladı. Trump'ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry'nin ortaya çıkan ses kayıtlarında ağabeyi, hakkında 'zalim' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Ses kayıtlarında Barry'nin ağabeyi Trump'ın üniversite sınavı sırasında yerine bir arkadaşını sokarak kazandığı iddialarını gündeme getirdi.

    SES KAYITLARINI TRUMP'IN YEĞENİ SERVİS ETTİ

    Trump hakkında "Too Much and Never Enough" isimli anı kitabını yazan yeğeni Mary Trump, kayıtları 2018 ve 2019'da Trump'ın kız kardeşi Barry'le yaptığı 15 saatlik konuşmaları toplayarak servis etti. ABD medyasından Washington Post tarafından yayınlanan ses kayıtlarında Trump'ın başkanlığı hakkında konuşan kardeşi Barry'nin "Ağabeyimin lanet olası tweetleri ve yalanları" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

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