Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.08.2020 15:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.08.2020 15:31
    ABONE OL

    Son dakika: 'da ne korona baskını faciaya yol açtı: 13 ölü

    Son dakika haberine göre, 'da yasağa rağmen açık olan ne polisin yaptığı baskından kaçmak isteyenler, izdihama neden oldu.

    Gece kulübüne korona baskını kanlı bitti! 13 ölü

    'nun başkenti Lima'da korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yasağa rağmen binlerce kişi, bir nde bir araya geldi.

    Gece kulübüne polis tarafından baskın gerçekleştirilirken, kulüpte bulunanların polise yakalanmamak için kaçmaya çalışmasıyla izdiham çıktı. Kaçmaya çalışan en az 120 kişinin kapı ile merdiven arasında sıkışması yaşanan izdihamda 13 kişi hayatını kaybetti.

    Olayın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, polisin silah ya da göz yaşartıcı gaz kullanmadığı olayda 20 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

    Peru'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında gece kulüpleri ve barlar Mart ayından bu yana kapalı. 'da 'nın ardından korona virüs salgınından en fazla etkilenen ikinci ülke konumunda bulunan Peru'da bugüne dek 585 bin 236 korona virüs vakası görüldü.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: Peru'da gece kulübüne korona baskını faciaya yol açtı: 13 ölü
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri