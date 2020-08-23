Manturov tescillenen Sputnik-V isimli aşının üretim süreciyle ilgili bilgilendirdi. Rus Bakan, başkent Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nde gelecek hafta geniş kapsamlı denemelerin başlayacağı aşının bu yılın sonuna kadar ilk önce ayda 1.5 milyon ile 2 milyon doz olarak üretilebileceğini söyledi.

Manturov, "Aşının üretimi kademeli olarak aylık 6 milyon doza kadar çıkacak" dedi.