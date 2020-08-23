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    • 23.08.2020 18:40
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    'da en yetkili isimden koronavirüs açıklaması: Hedef üretim dozu...

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şuana kadar 23 milyona yakın kişiye bulaştı. Bilim insanları koronavirüsü durdurmak için gece gündüz çalışırken bir aşı haberi de ’dan gelmişti. Rusya Başkanı Putin aşının kızında denendiğini söyleyerek üretime başlandığını açıklamıştı. Rus yetkililer aşının yıl sonuna kadar ayda 2 milyon doza kadar üretim yapılabileceğini duyurdu.

    Koronavirüs aşısına ilk tescili veren Rusya, aşının üretim fazına hazırlanıyor. Putin'in duyurduğu aşı üretimine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

    Rus yetkililer, bu hafta Rusya'da büyük ölçekli bir test sürecinin başlayacağını açıklayarak, "Yıl sonuna kadar ayda 1.5 milyon ile 2 milyon doz üretebileceğiz" duyurusunu yaptılar.

    HEDEF 6 MİLYON DOZ
    Rus haber ajansı RIA, Endüstri ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'un kovid-19 aşısıyla ilgili açıklamalarını son dakika gelişmesi ibaresiyle uluslararası kamuoyuna duyurdu.

    Manturov tescillenen Sputnik-V isimli aşının üretim süreciyle ilgili bilgilendirdi. Rus Bakan, başkent Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nde gelecek hafta geniş kapsamlı denemelerin başlayacağı aşının bu yılın sonuna kadar ilk önce ayda 1.5 milyon ile 2 milyon doz olarak üretilebileceğini söyledi.

    Manturov, "Aşının üretimi kademeli olarak aylık 6 milyon doza kadar çıkacak" dedi.

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