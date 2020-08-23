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    • Dünya
    • 23.08.2020 15:33
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    • 23.08.2020 15:33
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    'de yeni kısıtlamaları!

    'de vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi. 'de yayımlanan karara göre, açık alanda düzenlenecek eğlencelerin kişi sayısı 100 kişi ile sınırlandırıldı.

    Vakalar arttı yeni kısıtlamalar geldi!

    'de 1 Temmuz'da Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesinin ardından 160 vaka tespit edildi. da önlemlerin sıkılaştırılması kararı aldı.

    'de yayınlanan kararlara göre, açık alanda düzenlenecek eğlencelerin kişi sayısı 100 kişi ile sınırlandırıldı. Kapalı alanlarda ise kişi sayısının; 200 m2 ve üzeri yerlerde maksimum 50 kişi, 100 - 200 m2 arası yerlerde maksimum 30 kişi, 50-100 m2 arası yerlerde maksimum 20 kişi, 50 metrekarenin altındaki yerlerde maksimum 10 kişi ile sınırlandırılmasına karar verildi.

    Düğünlerde de maske takılmasının zorunlu olması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, el sıkışması ve temasın olmaması yönünde kararlar açıklandı. Öte yandan, günlük uçuş sayısının bugün gece yarısından itibaren 6 ile sınırlandırılması kararı alındı. Deniz yolu ile ülkeye gelen yolcu sayısı da 250'e indirildi.

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