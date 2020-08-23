Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.08.2020 17:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.08.2020 17:42
    ABONE OL

    Dünyayı sarsan gizli kayıt! Başkanı kendisinin yerine...

    ’de depreme yol açan sözler Başkan Trump’ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry’den geldi. ’ı ‘zalim’ olarak tanımlayan kız kardeş Trump, ortaya çıkan gizli kayıtta ABD liderinin üniversite sınavına yerine başka birisini soktuğu da yer alıyor.

    ABD medyasından Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını yayınladı.

    Trump'ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry'nin ortaya çıkan ses kayıtlarında ağabeyi, hakkında 'zalim' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Ses kayıtlarında Barry'nin ağabeyi Trump'ın üniversite sınavı sırasında yerine bir arkadaşını sokarak kazandığı iddialarını gündeme getirdi.

    Trump hakkında 'Too Much and Never Enough' isimli anı kitabını yazan yeğeni Mary Trump, kayıtları 2018 ve 2019'da Trump'ın kız kardeşi Barry'le yaptığı 15 saatlik konuşmaları toplayarak servis etti.

    ABD medyasından Washington Post tarafından yayınlanan ses kayıtlarında Trump'ın başkanlığı hakkında konuşan kardeşi Barry'nin " Ağabeyimin lanet olası tweetleri ve yalanları" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Dünyayı sarsan gizli kayıt! ABD Başkanı Donald Trump kendisinin yerine...
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri