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    • Dünya
    • 23.08.2020 10:53
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    • 23.08.2020 10:53
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    DSÖ'den ilginç açıklama! 5 yaş altı çocukların takmasına gerek yok

    'nden çocuklarla ilgili açıklama geldi. 12 yaş ve üzeri çocukların, yetişkinler gibi takması gerektiği uyarısında bulunuldu.

    DSÖ: O yaşta olanlar maske takmayabilir

    salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ederken, 'nden (DSÖ) çocuklar ile ilgili garip bir açıklama geldi.

    Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, çocukların virüsü nasıl bulaştırdığı konusunda fazla bilgi olmadığı ancak 12 yaş ve üzeri çocuklara dair verilerin olduğu belirtildi.



    Araştırmaya göre söz konusu yaş grubundaki çocuklar virüsü yetişkinler kadar bulaştırabiliyor.

    6 ila 11 yaş arası çocuklarda takma gerekliliği, yüksek risk grubundan kişilerle olan temaslarına göre değişebiliyor.

    Örgüt, 5 yaş ve altı çocuklarınsa normal koşullarda maske takmaması gerektiğini belirtiyor.

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