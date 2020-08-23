ABD'de ağır koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte...

Son dakika haberleri... ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 943 artarak 180 bin 191'e yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 943 artarak 180 bin 191'e yükseldi.

ABD, küresel ölçekte "Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke" olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 761 artışla 5 milyon 842 bin 153'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 943 artarak 180 bin 191'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 148 bini, test yapılanların sayısı da 75 milyon 475 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 583 bin 308 vakayla Brezilya, 3 milyon 50 bin 326 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 664 bin 959 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken bunu 600 bin 968 vakayla Teksas ve 597 bin 597 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 950 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.