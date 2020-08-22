Koronavirüs salgınına dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsle ilgili detaylar bilim insanları tarafından araştırılıyor. Son olarak İngiltere'nin önde gelen bilim insanlarından biri yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden her hastada kan pıhtılaşması meydana geldiğini öne sürdü. Ayrıca Profesör Graham Cooke, Covid-19 yenik düşmüş hastaların otopsilerini inceledi. Sonuçlar, tüm Covid-19 hastalarda bir tür tromboz(kan pıhtılaşması) bulunduğunu çok net bir şekilde gösterdi.

DİĞER ORGANLARA ZARAR VEREBİLİYOR

Profesör Cooke, trombozun her ölümün doğrudan nedeni olmadığını, ancak bulguların yeni tip corona virüsün vasküler komplikasyonlara (damar hastalıkları) neden olduğu teorisini desteklediğini söyledi. Corona virüs, akciğerlere saldıran bir solunum hastalığı olarak kabul edilmesine rağmen, ciddi vakalarda kalp, beyin, böbrek gibi diğer organlara zarar verebiliyor.

Cooke, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Baktığımız her hastanın vücudunun herhangi bir yerinde tromboz bulgusu olduğunu açıkça gösteren çok büyük bir otopsi serisi gerçekleştirdik. Açıkçası, hastada trombozun nerede görüldüğü biraz şansa bağlı. Koroner trombozu (kalp damarında kan pıhtısı) ve vasküler trombozu (genellikle damarda kan pıhtısı) olan hastalar gördük" ifadelerini kullandı.