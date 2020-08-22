Lopez'in kız arkadaşı Evangelina Rodriguez'den biri iki aylık olmak üzere iki çocuğu vardı.

Rodriguez yerel yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, "Sadece bir şeyler yapabilirlermiş gibi hissediyorum ve çocuklarımın ellerinden babalarını aldıklarını hissediyorum" dedi.

Lopez'in ölüm nedeni henüz adli tıp tarafından ortaya konmadı. Olayla ilgili polis memurlarının eylemlerini inceleyen iki ayrı soruşturma devam ediyor.

Polis teşkilatı yaptığı açıklamada, "Tüm gerçekler bilinene ve soruşturma tamamlanana kadar memurların eylemlerinin teşkilatımızın politikasına ve kanunlara uygun olup olmadığına dair bir sonuca varılmayacak" ifadesini kullandı.