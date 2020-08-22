Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin ardından polis şiddeti hala devam ediyor. Arizona eyaletinde polisin 6 dakika boyunca sıcak asfalta bastırdığı 28 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
28 yaşındaki Ramon Timothy Lopez'in polisle yaşadığı arbedenin ve sonrasında tutuklanmasının ardından 4 Ağustos'ta Phoenix şehrinde öldüğü açıklandı.
Lopez iddialara göre "şüpheli bir adamın müstehcen hareketler yaptığı ve arabaların içine baktığı" ihbarını soruşturan bir polis memurundan kaçıp bu görevliye çalıntı bir içki fırlattıktan sonra tutuklandı.
Phoenix Polis Teşkilatı yaptığı açıklamada, Lopez'in polis memurlarından kaçmasının ardından sonunda zorla yere yatırıldığını ve 6 dakika orada tutulup zapt edildiğini belirtti.
Ardından Lopez'in yolun ortasından kaldırılarak bir devriye arabasına bindirildiği, daha sonra da burada tepki veremez halde bulunduğu belirtildi.
Polis yetkilileri olaya karışan üç memurun vücut kameralarından kaydedilmiş görüntüleri yayımladı.
Lopez'in kardeşi David Gonzales, KNXV-TV'ye verdiği röportajda, "Kimse mükemmel değil ama o da böyle bir şeyi hak etmedi" dedi.
David Gonzales, "Sıcak asfalt üzerindeyken tüm ağırlıklarıyla onun üstündeydiler. Kim savaşmaz ki? Lopez hayatı için savaşıyordu ve kaybetti." ifadelerini kullandı.
Polis memurlarıysa, Lopez'in tekme atmasını önlemek için kelepçeleri ve bacak bağlarını kullandıklarını, dengesiz davranışlarından dolayı bu kişinin yasadışı uyuşturucuların etkisi altında olduğuna inandıklarını söyledi.
Polis ayrıca, tepkisiz hale geldiğini anlayınca Lopez'i polis aracından çıkarıp uyandırmaya ve ona su vermeye çalıştıklarını belirtti.
Lopez'in kız arkadaşı Evangelina Rodriguez'den biri iki aylık olmak üzere iki çocuğu vardı.
Rodriguez yerel yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, "Sadece bir şeyler yapabilirlermiş gibi hissediyorum ve çocuklarımın ellerinden babalarını aldıklarını hissediyorum" dedi.
Lopez'in ölüm nedeni henüz adli tıp tarafından ortaya konmadı. Olayla ilgili polis memurlarının eylemlerini inceleyen iki ayrı soruşturma devam ediyor.
Polis teşkilatı yaptığı açıklamada, "Tüm gerçekler bilinene ve soruşturma tamamlanana kadar memurların eylemlerinin teşkilatımızın politikasına ve kanunlara uygun olup olmadığına dair bir sonuca varılmayacak" ifadesini kullandı.