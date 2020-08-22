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    • 22.08.2020 11:34
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    Başkanı 'ın kardeşine ’da özel cenaze töreni

    başkanı 'ın kardeşi Robert Trump için 'da özel bir cenaze töreni düzenlendi. Robert Trump için düzenlenen cenaze töreni 1963 yılında öldürülen ABD Başkanı John F. Kenendy ‘nin ardından Beyaz Saray’da düzenlenen ilk cenaze töreni oldu.

    Trump’ın acı günü! Böyle uğurladı

    Başkanı 'ın Cuma günü vefat eden kardeşi Robert Trump için cenaze töreni düzenlendi. Robert için düzenlenen cenaze töreni 1963 yılında öldürülen ABD Başkanı John F. Kenendy 'nin ardından 'da düzenlenen ilk cenaze töreni oldu.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın 71 yaşındaki kardeşi Robert Trump, Cuma günü hayatını kaybetmişti.

    Robert Trump için Beyaz Saray'da cenaze töreni düzenlendi. Doğu Odası'nda düzenlenen törene, First Lady Melania Ttump'ın yanı sıra milletvekilleri, bakanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

    Başkan Trump'ın üzgün olduğu görülen törende, Trump'a destek eşinden geldi. Başkan Trump ve eşi Melania, Robert Trump'ın tabutuna cenaze aracına kadar eşlik etti.

    Robert Trump için düzenlenen cenaze töreni 1963 yılında öldürülen ABD Başkanı John F. Kenendy 'nin ardından Beyaz Saray'da düzenlenen ilk cenaze töreni oldu.

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    Haberler Dünya ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşine Beyaz Saray’da özel cenaze töreni
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