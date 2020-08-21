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    • 21.08.2020 18:40
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    'de in öldürüldüğü nın görüntüleri servis edildi

    ’nin Deyr ez Zor kentinin doğusundaki Miyadin bölgesinde geçtiğimiz Salı günü bir in hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı nın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamanın etkisiyle konvoyun etrafında bulunan askerlerin savrulduğu, bazılarının ise can havliyle kaçtığı yer alıyor.

    İşte Rus generalin öldürüldüğü patlama

    Geçtiğimiz Salı günü Rusya tarafından yapılan açıklamada, 'de Rus askeri konvoyunun geçişi sırasında el yapımı bir nın infilak etmesi sonucu bir in hayatını kaybettiği ve 2 askerin yaralandığı duyurulmuştu. Deyr ez Zor kentinin doğusundaki Miyadin bölgesinde meydana gelen nın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamanın etkisiyle konvoyun etrafında bulunan askerlerin savrulduğu, bazılarının ise can havliyle kaçtığı yer alıyor.

    Öte yandan patlamanın Rus konvoyunun insani bir yardımdan dönerken yol kenarındaki el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği bildirilmişti. tarafından yapılan açıklamada, "Tahliye ve tıbbi müdahale esnasında tümgeneral rütbesindeki Rus kıdemli askeri danışman aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybetti" ifadeleri kullanılmıştı. Bakanlığın hayatını kaybeden tümgeneralin ailesine yardım sağlayacağı ve devlet ödülüne layık görüldüğü bildirilmişti.

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