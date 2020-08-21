Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin merkez üssünün eyalete bağlı Doğu Flores bölgesindeki Larantuka ilçesinin 171 kilometre kuzeydoğu açıklarında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.
Bengkulu eyaletinde de 19 Ağustos'ta 6 dakika arayla 6,9 ve 6,8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.08.21 07:50:47 39.5953 38.3023 7.7 -.- 2.5 -.- AYDOGAN-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2020.08.21 06:21:58 38.9448 27.9040 4.6 -.- 1.2 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.08.21 06:19:36 38.9670 27.9005 3.2 -.- 2.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.08.21 05:57:17 37.7837 29.2742 2.3 -.- 1.2 -.- HONAZ (DENIZLI) İlksel
2020.08.21 05:11:30 39.0740 33.2732 21.8 -.- 0.9 -.- KIRKKUYU-KULU (KONYA) İlksel
2020.08.21 05:04:52 40.4272 33.3940 5.0 -.- 1.3 -.- MARTKOY-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
2020.08.21 04:43:36 37.7857 32.0490 4.6 -.- 1.3 -.- YATAGAN-MERAM (KONYA) İlksel
2020.08.21 04:43:25 39.0413 27.7805 5.0 -.- 1.2 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.08.21 04:35:37 40.8915 40.7983 16.7 -.- 1.8 -.- UZUNDERE-CAYELI (RIZE) İlksel
2020.08.21 03:18:14 34.7848 27.2920 17.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.08.21 03:01:22 38.9130 33.9785 6.6 -.- 2.1 -.- HARMANDALI-ORTAKOY (AKSARAY) İlksel
2020.08.21 02:53:35 37.8050 29.4143 25.1 -.- 1.2 -.- ASAGIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2020.08.21 02:40:38 34.5860 24.8030 30.2 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.08.21 01:48:14 39.1050 29.0013 10.5 -.- 2.1 -.- YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.08.21 01:38:55 39.1303 29.0003 9.6 -.- 3.4 3.3 HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.08.20 22:57:05 39.0790 27.4677 11.1 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIELI-KINIK (IZMIR) İlksel
2020.08.20 22:01:34 36.8230 29.1768 3.2 -.- 2.4 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2020.08.20 21:57:05 38.7585 27.7075 13.9 -.- 1.7 -.- NURIYE-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2020.08.20 18:04:51 35.6812 27.5990 9.3 -.- 3.0 3.1 AKDENIZ İlksel
2020.08.20 15:06:22 38.5333 39.3943 19.3 -.- 1.7 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel