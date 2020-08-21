Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin merkez üssünün eyalete bağlı Doğu Flores bölgesindeki Larantuka ilçesinin 171 kilometre kuzeydoğu açıklarında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Bengkulu eyaletinde de 19 Ağustos'ta 6 dakika arayla 6,9 ve 6,8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2020.08.21 07:50:47 39.5953 38.3023 7.7 -.- 2.5 -.- AYDOGAN-IMRANLI (SIVAS) İlksel2020.08.21 06:21:58 38.9448 27.9040 4.6 -.- 1.2 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.08.21 06:19:36 38.9670 27.9005 3.2 -.- 2.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.08.21 05:57:17 37.7837 29.2742 2.3 -.- 1.2 -.- HONAZ (DENIZLI) İlksel2020.08.21 05:11:30 39.0740 33.2732 21.8 -.- 0.9 -.- KIRKKUYU-KULU (KONYA) İlksel2020.08.21 05:04:52 40.4272 33.3940 5.0 -.- 1.3 -.- MARTKOY-SABANOZU (CANKIRI) İlksel2020.08.21 04:43:36 37.7857 32.0490 4.6 -.- 1.3 -.- YATAGAN-MERAM (KONYA) İlksel2020.08.21 04:43:25 39.0413 27.7805 5.0 -.- 1.2 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.08.21 04:35:37 40.8915 40.7983 16.7 -.- 1.8 -.- UZUNDERE-CAYELI (RIZE) İlksel2020.08.21 03:18:14 34.7848 27.2920 17.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel2020.08.21 03:01:22 38.9130 33.9785 6.6 -.- 2.1 -.- HARMANDALI-ORTAKOY (AKSARAY) İlksel2020.08.21 02:53:35 37.8050 29.4143 25.1 -.- 1.2 -.- ASAGIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) İlksel2020.08.21 02:40:38 34.5860 24.8030 30.2 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel2020.08.21 01:48:14 39.1050 29.0013 10.5 -.- 2.1 -.- YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel2020.08.21 01:38:55 39.1303 29.0003 9.6 -.- 3.4 3.3 HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel2020.08.20 22:57:05 39.0790 27.4677 11.1 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIELI-KINIK (IZMIR) İlksel2020.08.20 22:01:34 36.8230 29.1768 3.2 -.- 2.4 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel2020.08.20 21:57:05 38.7585 27.7075 13.9 -.- 1.7 -.- NURIYE-SARUHANLI (MANISA) İlksel2020.08.20 18:04:51 35.6812 27.5990 9.3 -.- 3.0 3.1 AKDENIZ İlksel2020.08.20 15:06:22 38.5333 39.3943 19.3 -.- 1.7 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel