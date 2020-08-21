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    • Dünya
    • 21.08.2020 Gazete
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    ticareti, yeni bir boyut kazandı! Hava almak 506 Euro

    ticareti, yeni bir boyut kazandı. adlı firma, ürettiği akıllı maskeleri 506 euro’dan satışa çıkardı. Talep sı yaşandı, elde ürün kalmadı...

    'Mask'at para olsun
    Dünyayı tehdit eden Coronavirüs, yüzlerce sektörün çökmesine yol açarken, bazı sektörlere de ilham kaynağı oldu. adlı firma, en konforlu maskeyi üretti. 506 euro'dan satışa çıkardı. Ön talep sı yaşadı. Maskenin carbon filtre, telefonla konuşabilme, yüze tam oturması sayesinde tozu bile geçirmeme, geceleri ise UV ile dezenfekte olabilme özelliklerine sahip olduğu belirtildi.



    S-L-M modelleri bulunuyor.

    Siyah, kırmızı, yeşil ve ten renkleri var.

    Rahatça spor yapılabiliyor.

    Çıkarmadan çay kahve içilebiliyor...



    ÇILGIN TÜRK
    ABD'de kasiyerlik yapan Aslı Mühürhancı Knowles, gülümsemeyi göstermek ve engelli kişilerle iletişim kurmak için şeffaf maske tavsiye etti. Yarattığı bu farkındalık ile bir anda dünyanın gündemine girdi. Şirketin CEO'su tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.
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