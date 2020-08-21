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    • 21.08.2020 23:14
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    mitingde konuştu: Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Başkan Erdoğan’ı aramamı istedi

    Amerika Birleşik Devletleri Başkanı propagandasında Başkan Erdoğan'ın isminden faydalanıyor. Pennsylvania'da düzenlediği mitingde konuşan Trump, “Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Başkan Erdoğan’ı aramamı istedi” ifadelerini kullandı.

    Trump, Başkan Erdoğan'ın adını ağzından düşürmüyor

    ABD'de Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimleri yaklaşırken adaylar mitinglerine devam ediyor.

    ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania eyaletinin Old Forge kentinde dün yaptığı miting sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkisinden bahsetti.

    Trump, diğer ülke liderlerinin Erdoğan ile görüşmesi için kendisinden yardım istediğini iddia ederek, "Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Başkan Erdoğan'ı aramamı istedi. Dedi ki 'Lütfen bana bir iyilik yap ve Erdoğan'ı ara'. Ben de 'Neden sen aramıyorsun?' diye sordum. 'Onun saygı duyduğu tek kişi sensin' dedi" ifadelerini kullandı.

    Başkan Trump, Erdoğan'ın ABD'ye değil kendisine saygı duyduğunu dile getirdi.

    Öte yandan Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında liderlerin "Erdoğan, bir tek seni dinler bizi dinlemiyor" dediklerini öne sürmüştü.

    Trump, geçtiğimiz günlerde Fox News kanalında yayınlanan bir programa telefonla katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan gibi "dünya çapında satranç oyuncusu" olan yabancı liderlerin olduğu bir dünyada Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın "zihnen yetersiz" olduğunu savunmuştu.
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