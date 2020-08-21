Trump, diğer ülke liderlerinin Erdoğan ile görüşmesi için kendisinden yardım istediğini iddia ederek, "Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Başkan Erdoğan'ı aramamı istedi. Dedi ki 'Lütfen bana bir iyilik yap ve Erdoğan'ı ara'. Ben de 'Neden sen aramıyorsun?' diye sordum. 'Onun saygı duyduğu tek kişi sensin' dedi" ifadelerini kullandı.