Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Temmuz'da 7.507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9.344'e çıkardık, 1.837 yeni filyasyon ekibi kurduk. Her ekibimizde bir hekim görevlendirdik. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde %98,9'dur. Filyasyon başarımız sürüyor. Yenilen virüs olacak." ifadelerini kullandı.

1 Temmuz'da 7.507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9.344'e çıkardık, 1.837 yeni filyasyon ekibi kurduk. Her ekibimizde bir hekim görevlendirdik. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde %98,9'dur. Filyasyon başarımız sürüyor. Yenilen virüs olacak. pic.twitter.com/uGO8jCEHoZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 20, 2020