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    • 20.08.2020 20:29
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    , başarımızı açıkladı: Yenilen virüs olacak

    sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Temmuz'da 7507 olan ekibi sayısını 9 bin 344'e çıkardıklarını, temaslı kişilere ulaşım oranlarının son 45 günde %98,9'a çıktığını ve ü yeneceklerini söyledi.

    , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Temmuz'da 7.507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9.344'e çıkardık, 1.837 yeni filyasyon ekibi kurduk. Her ekibimizde bir hekim görevlendirdik. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde %98,9'dur. Filyasyon başarımız sürüyor. Yenilen virüs olacak." ifadelerini kullandı.

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