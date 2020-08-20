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    • 20.08.2020 18:27
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    , 'nin ’a uyguladığı yaptırım kararına tepki gösterdi: Doğrudan ve dolaylı olarak müdahale var

    Kremlin Sözcüsü , leri sonrasında ’taki duruma ilişkin 'nin () yaptırım kararı almasına tepki gösterdi. Belarus’un içişlerine yönelik müdahale olduğunu savunan Peskov, "Doğrudan ve dolaylı olarak müdahalenin var olduğunu vurguluyoruz. Bu konuda endişeliyiz." dedi.

    Rusya'dan AB’ye Belarus tepkisi

    Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'nin 'ta yapılan lerinden sonra yaşanan karışıklık nedeniyle aldığı kararları eleştirdi.

    Kremlin'in, AB ile Belarus konusunda diyalog içinde olduğunu hatırlatan Peskov, buna karşılık AB'nin dün Belarus hakkında aldığı yaptırım kararını "handikap" olarak nitelendirdi.

    Peskov, "Ancak dün, AB'nin açıklanan pozisyonunda belirli 'yasal handikap' görüyoruz. Belarus'taki olaylar üzerindeki dış etkinin kabul edilemezliği konusundaki tutumumuzu muhataplarımıza sürekli aktarmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

    Belarus'un içişlerine yönelik müdahale olduğunu savunan Peskov, şöyle devam etti:

    "Bu güçleri ve ülkeleri somut olarak söylemeyeceğim. Doğrudan ve dolaylı olarak müdahalenin var olduğunu vurguluyoruz. Bu konuda endişeliyiz. Belarus'taki sorunların yasal alanda kalarak, Belarus halkının kendisinin diyalog yoluyla çözmesi gerektiğine inanıyoruz."

    Peskov, Devlet Başkanı ve Belarus Aleksandr Lukaşenko'nun Belarus'a dışardan müdahale konusunu sık sık müzakere ettiğini aktardı.

    PUTİN, AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL İLE GÖRÜŞTÜ

    Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada ise Putin'in, AB Konseyi Başkanı ile telefonda AB'nin Belarus'la ilgili aldığı kararlar hakkında görüştüğü bildirildi.

    Rusya tarafının, egemen Belarus devletinin yönetimi üzerine baskı uygulama ve iç sürece dışarıdan müdahale etmenin yapıcı olmadığını vurguladığı aktarılan açıklamada, Belarus'taki durumun en kısa sürede normalleşmesinin hem Rusya hem de AB'nin çıkarına olduğu kaydedildi.

    BELARUS'TAKİ PROTESTO GÖSTERİLERİ

    Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun kazanmasından sonra muhalefet, "seçimlere hile karıştığını" iddia etmişti.

    Ülkede seçim akşamı başlayan ve hala süren protesto gösterilerinde, polis göstericilere sert müdahalede bulunmuştu.

    Dün, AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Belarus'taki seçimlerden sonra "göstericilere karşı şiddet uygulanması ve seçim sonuçlarının değiştirilmesinden sorumlu tutulan kişilere" yaptırım kararı almıştı.

    AB tarafından da Belarus halkını desteklemek için 53 milyon avro ayrılacağı belirtilmişti.

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    Haberler Dünya Rusya, Avrupa Birliği'nin Belarus’a uyguladığı yaptırım kararına tepki gösterdi: Doğrudan ve dolaylı olarak müdahale var
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