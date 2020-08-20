Ülkede yeni vakaların en fazla görüldüğü bölgeler, Madrid (1020), Bask (547), Aragon (352) ve Endülüs (302) olarak sıralandı.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en fazla olduğu ülke olan İspanya'da, toplam sayı 377 bin 906 olarak güncellendi.