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    • 20.08.2020 20:05
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    O ülkeden ile ilgili korkutan açıklama: İşler yolunda gitmiyor!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip ün en çok etkilediği ülkelerden biri olan ’da vakalar yeniden rekor seviyelere çıktı. İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 349 yeni vaka görüldüğünü ve son 7 günde 122 kişinin öldüğünü açıkladı. ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, "Şu an itibarıyla Kovid-19'da tüm vakalarda hastaneye kaldırılma oranı yüzde 4. Ama kimse aldanmasın, işler yolunda gitmiyor. Her geçen gün yeni vaka sayısı artıyor." ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde, yeni vaka ve ölü sayısındaki yüksek rakamların devam ettiği görüldü.

    Yeni vaka sayılarının son iki gündür 3 binin üzerinde olduğu İspanya'da, dün 3 bin 715 olarak verilen günlük yeni vaka sayısı bugün 3 bin 349 oldu.

    Ülkede yeni vakaların en fazla görüldüğü bölgeler, Madrid (1020), Bask (547), Aragon (352) ve Endülüs (302) olarak sıralandı.

    Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en fazla olduğu ülke olan İspanya'da, toplam sayı 377 bin 906 olarak güncellendi.

    Bakanlık ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 122 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, bu rakam dün 131 olarak verilmişti.

    İspanya'da Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin sayısı da 28 bin 813'e ulaştı.

    "KİMSE ALDANMASIN, İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR"
    Sağlık Bakanlığında Kovid-19'a karşı verilen mücadeleyi yürüten komisyonunun başında bulunan, Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, basına yaptığı değerlendirmede, "Şu an itibarıyla Kovid-19'da tüm vakalarda hastaneye kaldırılma oranı yüzde 4. Ama kimse aldanmasın, işler yolunda gitmiyor. Her geçen gün yeni vaka sayısı artıyor." ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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