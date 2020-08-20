Korovirüsün semptomları ne kadar sürüyor? En az 1 tanesi...

İngiltere'de Bristol hastanesi tarafından yapılan bir araştırmada hastaneye kaldırılan yeni tip corona virüs hastalarının yaklaşık dörtte üçünün üç ay sonra hala semptomlarının devam ettiği ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılar, 110 hastadan 81'inde, hastalıkla savaştıktan çok sonra uzun süre nefes darlığı, yorgunluk ve kas ağrılarının devam ettiğini, aynı zamanda yoğun bakıma alınıp hayatta kalan yedi kişiden birinin göğüs taramalarında ise akciğer yarası keşfetti.

GÜNLÜK HAYATA DÖNMEK ZORLAŞIYOR



Bununla birlikte bilim insanları, hastaların birçoğunun Covid-19'un uzun süren etkileri nedeniyle yıkanmak, giyinmek veya işe geri dönmek gibi günlük aktivitelerini gerçekleştirmekte zorlandığını öne sürdü.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ 10 MİLYON STERLİNLİK KAYNAK AYIRDI

Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip corona virüsün uzun süreli etkileri hakkında endişeleri daha önce kabul etmiş ve bazı uzmanların 'bu neslin çocuk felci' olarak adlandırdığı hastalığın uzun süreli etkilerine ilişkin bilimsel çalışmalar için 10 milyon sterlinlik bir kaynak ayırmıştı. Yeni bulgular hükümet tarafından fonlanan ve corona virüsün uzun vadeli etkilerini inceleyen North Bristol NHS Trust'ın Discover projesinden geldi.



Çalışmaya toplam 163 corona virüs hastası alındı. Bunlardan 19'u hayatını kaybetti. Geri kalanlar üç ayda bir kontrole davet edildi ve kontrollere 110 kişi katıldı. Söz konusu hastaların, 65'inin hastaneye kaldırıldıklarında oksijen tedabisine ihtiyaç duyduğu, 27'sinin duymadığı ve 18'inin yoğun bakıma alındığı bildrildi. Geri kalanlar üç ayda bir kontrole davet edildi ve kontrollere 110 kişi katıldı.

YÜZDE 74'ÜNDE EN AZ BİR KALICI SEMPTOM BULUNDU

Hastaların yüzde 74'ünde en az bir kalıcı semptomun olduğu belirtildi. Özellikle nefes darlığı ve aşırı yorgunluğunu gönüllülerin yüzde 39'u tarafından bildirildi. Uykusuzluk ise hastaların yüzde 24'ü tarafından rapor edildi.



Daha şiddetli Covid-19 geçiren hastalarda daha çok semptomun uzun süre devam ettiği aktarıldı. Buna göre, hastanede oksijen tedavisine ihtiyaç duyan hastalarda anormal radyoloji ve akciğer fonsiyonlarında bozulmalar görüldü. 110 hastanın 15'inde akciğer yarasına rastlandı.