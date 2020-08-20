Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.08.2020 21:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2020 21:17
    ABONE OL

    'dan gövde gösterisi! Yeni füzenin adı çok konuşulacak

    , tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden eski General Kasım Süleymani ve Başkan Yardımcısı el-Mühendis'in isimlerinin verildiği balistik ve seyir füzelerinin tanıtımını yaptı.

    İran'dan gövde gösterisi!

    İran, ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in isimlerinin verildiği balistik ve seyir füzelerinin tanıtımını yaptı.

    İKİ YENİ FÜZE TANITTILAR
    İran'ın başkenti Tahran'da video konferans yöntemiyle Savunma Sanayi Günü kapsamında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda İran'ın yerli üretimi olan 2 yeni füzenin tanıtımı yapıldı.

    FÜZELERE DİKKAT ÇEKEN İSİM
    Yerli üretim olan balistik ve seyir füzelerini tanıtan İran Savunma Bakanı Emir Hatemi yaptığı açıklamada, eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin adının verildiği "Şehid Hac Kasım" balistik füzesinin bin 400 kilometre menzile sahip olduğunu ifade etti.

    "Ebu Mehdi" adı verilen seyir füzesinin menzilinin ise bin kilometre olduğunu belirten Hatemi, "Ebu Mehdi adını verdiğimiz bu uzun menzilli seyir füzesinin ana özelliği derinden ateş etme kabiliyetidir. Yakın gelecekte ülkenin stratejik donanması, su sınırlarının bin kilometreden güvenliğini sağlamak için silahlı kuvvetlerimizi bu füze ile donatacağız" ifadeleri kullandı.

    Öte yandan, eski Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, ABD'nin 3 Ocak'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya İran'dan gövde gösterisi! Yeni füzenin adı çok konuşulacak
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri