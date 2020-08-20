"Ebu Mehdi" adı verilen seyir füzesinin menzilinin ise bin kilometre olduğunu belirten Hatemi, "Ebu Mehdi adını verdiğimiz bu uzun menzilli seyir füzesinin ana özelliği derinden ateş etme kabiliyetidir. Yakın gelecekte ülkenin stratejik donanması, su sınırlarının bin kilometreden güvenliğini sağlamak için silahlı kuvvetlerimizi bu füze ile donatacağız" ifadeleri kullandı.

Öte yandan, eski Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, ABD'nin 3 Ocak'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmişti.