Ancak merkezi hükümetin olayın ciddiyetini kavraması, ülkenin güneyindeki Şıncın kentinde vakalara rastlanması ve 19 Ocak'da Pekin'den bir sağlık heyetinin Vuhan'ı ziyaret etmesiyle oldu. Heyet, Pekin'e döndüğünde virüsün insandan insana bulaştığı bilgisini yönetime iletti.

MERKEZİ YÖNETİM SALGINI DÜNYADAN GİZLEDİ

Merkezi yönetim, 23 Ocak'ta 11 milyonluk Vuhan kentine giriş çıkışları durdururken, milyonlarca Çinlinin 24 Ocak'ta başlayan Çin yeni yıl tatili için ülkenin dört bir yanına seyahat etmesini engellemedi.