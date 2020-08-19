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    • 19.08.2020 12:40
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    'nin kuzeybatısındaki  ilinde ten ilk gerçekleşti!

    'nin kuzeybatısındaki  ilinde nedeniyle ilk ün gerçekleştiği bildirildi. Muhaliflerin elindeki tek vilayette Covid-19 teşhisi konulan 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

    İdlib'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm!

    'nin kuzeybatısındaki ilinde yeni tip (Kovid-19) nedeniyle ilk ün gerçekleştiği bildirildi.

    Muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümetinin Sağlık Bakanı Maram el Şeyh yaptığı açıklamada, İdlib'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün dün yaşandığını belirterek, virüs taşıdığı tespit edilen 80 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiğini belirtti.

    Hastanede hayatını kaybeden yaşlı kadının böbrek hastası olduğu da kaydedildi.

    Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ise şu ana kadar 54 Kovid-19 vakası tespit edilmiş ve bunlardan 46'sı iyileşmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti!
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